Da lunedì 13 a venerdì 17 aprile 2026, la soap di Rai 3 presenta diverse novità nella trama di Un posto al sole. Durante questa settimana, i personaggi di Rossella e Nunzio saranno costretti a lasciare la scena, portando avanti sviluppi importanti per le loro storie. La serie continua ad aggiornare i telespettatori con cambi di scena e nuovi eventi che coinvolgono i protagonisti del quartiere.

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 13 al 17 aprile ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Rossella e Nunzio se ne devono andare

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