Dopo la partita contro il Pisa, l’allenatore della Lazio ha dichiarato di voler capire se ci sarà la possibilità di continuare in carica o se ci saranno altre decisioni. Ha aggiunto di desiderare di essere ascoltato di più, senza dare dettagli specifici sul suo futuro. Le sue parole sono state pronunciate in un momento di incertezza sulla sua posizione.

Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato così dopo la partita contro il Pisa. Ecco cosa ha detto sul suo futuro. Maurizio Sarri ha rilasciato queste dichiarazioni dopo Lazio Pisa. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SERATA – «Sollevato per la fine della stagione? Oggi son contento per la partita e per il gol di Pedro nel giorno della sua festa. Serata da ricordare sicuramente». FUTURO – «Io ho altri due anni di contratto quindi mi sembra prematuro parlare di addio. Non sono contento di tante cose ma da qui a firmare per un altro club ne passa parecchio. Vediamo se c’è la possibilità di andare avanti o ci saranno altre decisioni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sarri esce allo scoperto sul futuro: «Vediamo se c’è la possibilità di andare avanti o se ci saranno altre decisioni. Vorrei essere più ascoltato»

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