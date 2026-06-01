Vacanze tutte per sé in un cottage a Dhërmi piccolo villaggio tra mare e monti | il buen retiro è in Albania
Una donna ha trascorso le vacanze in un cottage a Dhërmi, un villaggio situato tra mare e montagne in Albania. La sistemazione si trova vicino a una delle spiagge più note della zona. La donna ha soggiornato da sola in questa struttura, che si trova in una zona rurale e poco distante dal centro del villaggio. Non sono stati segnalati altri dettagli sul soggiorno o su eventuali attività svolte durante il periodo di permanenza.
A Dhërmi piccolo villaggio sospeso tra mare e monti a due ore e mezzo dalla capitale Tirana, esiste un indirizzo che sembra pensato appositamente per chi lavora da remoto, senza voler rinunciare al comfort. Si chiama Drymades Bungalows ed è uno di quei luoghi che riescono a coniugare due concetti spesso considerati opposti: esclusività e accessibilità. Adults only (per garantire la massima concentrazione) e pet friendly, questo rifugio sul mare conquista per la sua atmosfera rilassata ma curata nei dettagli, tra bungalow immersi nella natura, progettati per offrire privacy con un’estetica essenziale e contemporanea che dialoga con il paesaggio circostante. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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