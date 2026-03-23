Capalbio (Grosseto), 23 marzo 2026 – E’ considerato da sempre il ‘buen retiro’ della sinistra, un luogo di villeggiatura in riva al Tirreno dove negli anni hanno soggiornato politici del calibro di Achille Occhetto (tra i pionieri), Giuliano Amato, Walter Veltroni, Massimo D'Alema o Nicola Zingaretti. Soprannominato per questo la "piccola Atene" o "l'ultima spiaggia della sinistra", il Comune di Capalbio è stato insomma per decenni il luogo di villeggiatura privilegiato di intellettuali, giornalisti e politici di centrosinistra, spesso associati all'area radical-chic. Eppure, in occasione del referendum sulla giustizia, a vincere è stata proprio la posizione espressa dal centrodestra, quella del Sì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Referendum giustizia, la sorpresa a Capalbio: nel ‘buen retiro’ della sinistra il Sì vince nettamente

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