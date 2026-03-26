L'ex ministra si trova a Marina di Pietrasanta, in Versilia, dove trascorre il tempo tra pranzi e passeggiate. Dopo settimane di tensioni politiche che hanno coinvolto la sua figura, ha deciso di tornare nel luogo di vacanza di lunga data. La presenza nell'area è stata notata durante le attività quotidiane, senza che siano stati segnalati eventi particolari o dichiarazioni ufficiali.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 26 marzo 2026 – Un riposo da ex ministra. Un ritorno al luogo di vacanza (e del cuore) dopo ore di scossoni politici che hanno travolto l’onorevole Daniela Santanchè. Che adesso si è concessa uno ’stacco’ nel buen retir o di Marina di Pietrasanta assieme al compagno, il principe Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena. Giovedì a pranzo la Santanchè è stata notata assieme alla sua assistente al ristorante Rossomare, a poca distanza dal Twiga beach club che ha visto l’onorevole FdI trascorrere intere estati sotto la pagoda dall’inconfondibile afro style. Un piatto di pesce accompagnato da buon vino e poi una passeggiata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santanchè, il buen retiro. L’ex ministra in Versilia tra pranzi e camminate

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