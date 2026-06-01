Una lettera inedita scritta dalla principessa nel 1981 verrà venduta all'asta. La missiva rivela i sentimenti della principessa durante la luna di miele con il principe di Galles, sollevando domande su come si sentisse in quel periodo. La lettera fornisce dettagli sulla sua esperienza e il suo stato d'animo, che in seguito sarebbero stati collegati a problemi personali e al divorzio. La comunicazione sarà disponibile per l'acquisto nelle prossime settimane.

Il prossimo 7 luglio andrà in vendita una missiva autografa in cui la principessa raccontava a un’amica come stesse nelle prime settimane dopo il matrimonio. Un ritratto inedito che getta una nuova luce sulla personalità della principessa. E che mette in dubbio ciò che credevamo finora Cosa ha provato Lady Diana durante la luna di miele con Carlo? Era felice o già manifestava quel malessere che, anni dopo, l’avrebbe portata al divorzio con l’allora principe di Galles? A rivelarlo è una lettera inedita, scritta dalla principessa nel 1981, e che, prossimamente, verrà messa all’asta. In una lettera ritrovata recentemente, la principessa Diana ha fatto una rivelazione inaspettata sulla vita da neosposa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Va all'asta una lettera inedita in cui Diana racconta come stesse vivendo la luna di miele nel 1981. Ecco la sua verità

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