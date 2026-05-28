Una lettera scritta nel 1981 da Lady Diana durante la luna di miele con il principe Carlo sarà venduta all'asta. Nella missiva, la giovane donna esprimeva entusiasmo per il matrimonio e la felicità provata in quei giorni. La comunicazione è stata pubblicata recentemente e riguarda un periodo precedente ai conflitti pubblici tra i due. La lettera è stata messa in vendita senza ulteriori dettagli su chi l'ha acquistata o il prezzo di vendita.

“È meraviglioso essere sposata”. Fa un certo effetto leggere oggi le parole entusiaste che una giovanissima Lady Diana scriveva durante la luna di miele con il principe Carlo, sapendo come sarebbe finita pochi anni dopo la storia più famosa e tormentata della monarchia britannica. La lettera, rimasta finora privata, sarà battuta all’asta il prossimo 7 luglio dalla casa britannica Gorringe’s insieme ad altre fotografie e cimeli appartenuti all’ex principessa del Galles. A riportarlo è People, che racconta come il documento faccia parte di un archivio conservato da Katherine Hanbury, amica d’infanzia di Diana e compagna di scuola alla West Heath Girls’ School. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È meraviglioso essere sposata. Abbiamo avuto una luna di miele meravigliosa…”: la lettera di Lady Diana scritta nel 1981 sarà battuta all’asta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lady Diana, la lettera dalla luna di miele spiazza tutti: “È meraviglioso essere sposata”Durante la luna di miele, Lady Diana ha scritto una lettera in cui esprimeva grande felicità e amore per il matrimonio, descrivendo i primi mesi come...

All’asta la lettera scritta da Lady Diana durante la luna di miele con Re CarloUn’inedita lettera scritta dalla principessa Diana durante la luna di miele con il re sarà messa all’asta da Gorringe’s.

Temi più discussi: Com’è stata la luna di miele di Lady Diana e il principe Carlo?; La lettera inedita di Lady Diana dalla luna di miele: Sono piena di gioia, è meraviglioso essere sposata; L'ultima lettera di lady Diana a un'ex compagna di scuola con tutte le sue speranze (poi disilluse); Una lettera scritta a mano rivela le divergenze nel matrimonio tra la principessa Diana e il re Carlo.

Lady Diana, spunta la lettera segreta sulla luna di miele: È meraviglioso essere sposata, detesto Londra. Quanto valeLa principessa Diana è sempre stata un mistero racchiuso in un'anima complicata. Malinconica, umorale, mossa da un romanticismo disperato e ... msn.com

Lady Diana, finisce all’asta la lettera scritta durante la luna di miele con CarloFinisce all’asta la lettera scritta da Lady Diana durante la luna di miele con Carlo: le sue parole (che sorprendono). dilei.it