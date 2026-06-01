USA | lancia Aliensgov il portale per monitorare gli arresti ICE
Il governo statunitense ha lanciato Aliens.gov, un sito web che permette di visualizzare gli arresti effettuati dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE). La piattaforma presenta una mappa interattiva aggiornata con i dati sugli interventi di immigrazione, evidenziando le località e il numero di persone fermate. Il portale mira a offrire trasparenza sulle operazioni di ICE, senza fornire dettagli su altre questioni legate agli UFO o alle politiche di immigrazione.
? Domande chiave Come viene usato il tema degli UFO per gestire l'immigrazione?. Quali dati reali mostra la mappa interattiva del nuovo portale?. Perché il governo usa il termine alieno per gli immigrati?. Chi può utilizzare la nuova linea per segnalare i sospetti?.? In Breve Il portale mostra oltre tre milioni di intercettazioni registrate al 29 maggio.. Il dominio Aliens.gov risulta registrato presso GoDaddy il 17 marzo 2026.. La piattaforma include una linea telefonica per segnalare suspicious aliens.. La strategia usa il doppio senso legale di alieno per la gestione migratoria.. La Casa Bianca lancia Aliens.gov: il nuovo portale tematico dedicato agli arresti dell’Ice. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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