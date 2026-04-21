Gli Stati Uniti hanno dichiarato che è necessario monitorare attentamente le attività che potrebbero ostacolare le rotte terrestri, in un contesto di tensioni crescenti con la Cina. Il confronto tra le due potenze si mantiene acceso, nonostante alcuni segnali di ridimensionamento delle tensioni e aperture diplomatiche. La situazione resta sotto stretta osservazione, con implicazioni che coinvolgono questioni di sicurezza e controllo delle infrastrutture strategiche.

Il braccio di ferro tra Stati Uniti e Cina prosegue a oltranza, al netto di de-escalation e timide aperture diplomatiche. La competizione non si gioca più soltanto sul piano militare o su quello commerciale. In seguito allo scoppio della guerra in Iran, e alle conseguenze economiche derivanti dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, sta assumendo un'importanza enorme il controllo dei flussi. Detto altrimenti, rotte, infrastrutture e snodi logistici stanno diventando strumenti di pressione geopolitica. Sono i cosiddetti “ choke point ”, le strozzature lungo cui transitano merci, energia e dati, e che possono rallentare o bloccare un’economia intera.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Devono controllare le strozzature terrestri”: così gli Usa possono affossare la Cina

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