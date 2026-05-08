Il segretario generale di un sindacato ha affermato che il salario minimo e la contrattazione collettiva possono coesistere. Ha posto alcune domande sui rischi di un salario minimo che possa ridurre il ruolo dei contratti sindacali e ha indicato il modello tedesco come possibile esempio per determinare i salari in Italia. La discussione riguarda le modalità di regolamentazione dei salari nel settore lavorativo.

? Domande chiave Come può il salario minimo non svuotare i contratti sindacali?. Perché il modello tedesco è la chiave per i salari italiani?. Chi deve decidere sulle indennità di vacanza durante i rinnovi?. Come si sradicano definitivamente i contratti pirata nel mercato italiano?.? In Breve Modello tedesco citato con minimo legale a 13,5 euro verso i 15 euro.. Necessità validità erga omnes per contrastare contratti pirata nel mercato italiano.. Critica all'intervento governo sull'indennità di vacanza contrattuale durante i rinnovi.. Obiettivo colmare disparità retributive italiane rispetto agli altri Paesi europei..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Landini: “Salario minimo e contrattazione possono convivere

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