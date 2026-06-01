Durante il fine settimana, sono stati segnalati attacchi contro radar e siti utilizzati per il lancio di droni. Teheran ha dichiarato di aver risposto agli attacchi e di aver colpito una base statunitense. La tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran si è intensificata con queste azioni e le rispettive rivendicazioni. Non sono stati comunicati dettagli sui danni o sui feriti.

Escalation tra Usa e Iran: CentCom rivendica attacchi contro siti militari iraniani, Teheran annuncia la distruzione di una base americana. Il Kuwait intercetta missili e droni ostili. Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo un fine settimana segnato da nuovi attacchi e rivendicazioni incrociate. "La CNN, con le sue solite affermazioni, ha dichiarato oggi che il mio accordo sul nucleare iraniano non parla di nucleare, quando in realtà afferma, molto chiaramente, che l'Iran non avrà armi nucleari. Prosegue poi, con dovizia di particolari e in modo dettagliato, discutendo vari altri aspetti del nucleare. In effetti, la maggior parte dell'accordo riguarda proprio questo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Usa: "Attacchi di autodifesa contro radar e siti per il lancio di dorni". Teheran: "Abbiamo risposto e colpito base Usa"

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US CENTCOM Conducts Strikes On Iranian Radar, Drone Sites in Goruk and Qeshm Island | NewsX World

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