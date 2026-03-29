Aereo Usa distrutto la fusoliera con il radar a pezzi Così Teheran ha colpito la base di Prince Sultan

Un aereo americano è stato distrutto in Arabia Saudita, con la fusoliera danneggiata e il radar a pezzi. Secondo una recente analisi, l’attacco non sarebbe stato casuale, ma mirato contro l’area dove si trovavano gli aerei AWACS americani. La base di Prince Sultan è stata colpita, e le fonti indicano che l’operazione sia stata condotta da forze iraniane.