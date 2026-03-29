Aereo Usa distrutto la fusoliera con il radar a pezzi Così Teheran ha colpito la base di Prince Sultan
Un aereo americano è stato distrutto in Arabia Saudita, con la fusoliera danneggiata e il radar a pezzi. Secondo una recente analisi, l’attacco non sarebbe stato casuale, ma mirato contro l’area dove si trovavano gli aerei AWACS americani. La base di Prince Sultan è stata colpita, e le fonti indicano che l’operazione sia stata condotta da forze iraniane.
Non è stato un attacco casuale. Una nuova analisi suggerisce che Teheran ha preso di mira l'area dove si trovavano gli aerei sentinella americani AWACS E-3, nella base in Arabia Saudita di Prince Sultan, e non le aerocisterne che si trovavano vicino. E uno di questi è stato distrutto, non solo colpito, come dimostrano le foto diventate virali nel giro di poche ore sui social. Defence Security Asia ha riferito che le immagini Landsat scattate dopo l'attacco indicavano che «uno o due velivoli E-3G Sentry potrebbero essere stati distrutti o resi inoperativi». La pubblicazione ha concluso che lo schema d'attacco mostrava «l'area di parcheggio degli E-3G più centrale nella geometria dell'attacco» rispetto alle aerocisterne KC-135. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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