Un aereo sentinella statunitense è stato distrutto in un attacco aereo in Arabia. La fusoliera e il radar dell’AWACS E-3 sono stati colpiti e danneggiati. Analisi recenti indicano che l’obiettivo era l’area della base militare in cui si trovavano gli aerei statunitensi. L’attacco sembra aver avuto come scopo specifico la distruzione di questa particolare risorsa.

Non è stato un attacco casuale. Una nuova analisi suggerisce che Teheran ha preso di mira l'area dove si trovavano gli aerei sentinella americani AWACS E-3, nella base in Arabia Saudita di Prince Sultan, e non le aerocisterne che si trovavano vicino. E uno di questi è stato distrutto, non solo colpito, come dimostrano le foto diventate virali nel giro di poche ore sui social. Defence Security Asia ha riferito che le immagini Landsat scattate dopo l'attacco indicavano che «uno o due velivoli E-3G Sentry potrebbero essere stati distrutti o resi inoperativi». La pubblicazione ha concluso che lo schema d'attacco mostrava «l'area di parcheggio degli E-3G più centrale nella geometria dell'attacco» rispetto alle aerocisterne KC-135. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Aereo sentinella Usa distrutto, la fusoliera con il radar a pezzi. «Così Teheran ha colpito la base di Prince Sultan»

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