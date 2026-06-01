Us Livorno incontro tra Esciua e il sindaco Salvetti | Basta contrasti tra Curva e presidente avanti con i giovani e una gestione sostenibile

Il presidente dell’Us Livorno ha incontrato oggi il sindaco, chiedendo di superare i contrasti tra la Curva e il presidente e di puntare su una gestione sostenibile e sui giovani. La società ha inviato un comunicato ufficiale dopo l’incontro, che si è svolto lunedì 1 giugno. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati o decisioni ufficiali.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato dell'Unione Sportiva Livorno 1915 a seguito dell'incontro di oggi, lunedì 1 giugno, tra il presidente Esciiua e il sindaco Luca Salvetti."Dopo tre anni intensi segnati dalla costruzione di un percorso che ci ha portato alla vittoria del. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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2026-01-20 LIVORNO - LITE IN PALAZZO COMUNALE TRA SALVETTI E PERINI

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