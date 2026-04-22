Valditara | Sui coltelli tra i giovani serve una stretta basta strumentalizzazioni politiche
Il ministro dell'Istruzione e del merito ha dichiarato di sostenere le misure del decreto sicurezza relative alla vendita e al porto di coltelli, con un'attenzione particolare ai minori coinvolti in episodi di violenza. Ha inoltre affermato che è necessario intervenire senza strumentalizzazioni politiche sul tema dei coltelli tra i giovani. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle iniziative per limitare l’uso di armi bianche tra i più giovani.
Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha espresso pieno sostegno alle misure del decreto sicurezza in materia di vendita e porto di coltelli, con particolare riferimento al fenomeno che coinvolge i minori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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