Valditara | Sui coltelli tra i giovani serve una stretta basta strumentalizzazioni politiche

Il ministro dell'Istruzione e del merito ha dichiarato di sostenere le misure del decreto sicurezza relative alla vendita e al porto di coltelli, con un'attenzione particolare ai minori coinvolti in episodi di violenza. Ha inoltre affermato che è necessario intervenire senza strumentalizzazioni politiche sul tema dei coltelli tra i giovani. La sua posizione si inserisce nel dibattito sulle iniziative per limitare l’uso di armi bianche tra i più giovani.