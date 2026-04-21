Brecciarola incontro con i residenti | Sicari ascolta il quartiere tra viabilità e spazi per i giovani

Domenica scorsa, nel quartiere di Brecciarola, si è svolto un incontro tra i residenti e il candidato sindaco del centrodestra. Durante l’appuntamento sono stati discussi i problemi legati alla viabilità e al traffico intenso, così come la carenza di spazi dedicati ai giovani. I residenti hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle condizioni delle strade e alla mancanza di aree di aggregazione nel quartiere.

Viabilità, traffico pesante e mancanza di spazi di aggregazione per i giovani. Sono stati questi i temi principali emersi durante l’incontro che si è svolto domenica scorsa al Bivio Brecciarola tra i residenti del quartiere e il candidato sindaco del centrodestra Cristiano Sicari.All’appuntamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Successo per @Gualdo Ascolta. Incontro tra giovani e lavoroGUALDO TADINO – Successo per "@Gualdo Ascolta", l’iniziativa interamente dedicata al lavoro, promossa dal Comune di Gualdo Tadino in sinergia con i... Nuovi giochi, parchi riqualificati e spazi per famiglie: il piano del Comune quartiere per quartiereNuovi giochi, arredi rinnovati, spazi verdi che tornano a essere luoghi di incontro e socialità.