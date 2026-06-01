Prende a sprangate in testa il rivale e poi chiama la polizia | Fate presto l' ho ammazzato

Da riminitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una feroce lite tra sbandati sarebbe all'origina del tentato omicidio di un 45enne ucraino che, nella notte tra il 28 e 29 maggio, ha preso a sprangate in testa un connazionale coetaneo all'interno di un ex albergo abbandonato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2 quando, al centralino della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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