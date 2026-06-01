Uomini e Donne | Problemi con Alessio per colpa di Rosanna poi Debora si smentisce
Debora Bragetti ha smentito le voci di una crisi con Alessio Pili Stella, dopo aver accusato Rosanna Siino di aver causato tensioni tra i due. In un chiarimento, ha precisato che le tensioni non sono legate a Rosanna, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi dello smentimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan, che avevano ipotizzato problemi tra i due.
Dopo aver attribuito a Rosanna Siino alcune tensioni nate con Alessio Pili Stella, Debora Bragetti torna sui suoi passi e chiarisce quanto accaduto, spegnendo le voci di una possibile crisi nella coppia. Nuovo colpo di scena tra gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore Debora Bragetti aveva raccontato di vivere un momento complicato con Alessio Pili Stella a causa delle presunte interferenze di Rosanna Siino. Dichiarazioni che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. A sorpresa, però, la dama è intervenuta nuovamente per ridimensionare la vicenda, spiegando che la situazione sarebbe stata ingigantita e rassicurando tutti sullo stato della sua relazione con Alessio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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