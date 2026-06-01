Debora Bragetti ha smentito le voci di una crisi con Alessio Pili Stella, dopo aver accusato Rosanna Siino di aver causato tensioni tra i due. In un chiarimento, ha precisato che le tensioni non sono legate a Rosanna, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi dello smentimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan, che avevano ipotizzato problemi tra i due.

Dopo aver attribuito a Rosanna Siino alcune tensioni nate con Alessio Pili Stella, Debora Bragetti torna sui suoi passi e chiarisce quanto accaduto, spegnendo le voci di una possibile crisi nella coppia. Nuovo colpo di scena tra gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore Debora Bragetti aveva raccontato di vivere un momento complicato con Alessio Pili Stella a causa delle presunte interferenze di Rosanna Siino. Dichiarazioni che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. A sorpresa, però, la dama è intervenuta nuovamente per ridimensionare la vicenda, spiegando che la situazione sarebbe stata ingigantita e rassicurando tutti sullo stato della sua relazione con Alessio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne: "Problemi con Alessio per colpa di Rosanna", poi Debora si smentisce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La maggior parte delle persone muore senza mai essersi incarnata | Meditazione

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Uomini e Donne, Debora e Alessio si sono lasciati a causa di Rosanna? Lei interviene

Uomini e Donne: Alessio Pili Stella chatta con Rosanna, la reazione di DeboraNella puntata del 24 aprile, Alessio Pili Stella è stato protagonista di una discussione nello studio dopo aver scambiato messaggi con Rosanna per...

Temi più discussi: Un cavaliere per Rosanna - Uomini e donne Clip | Witty TV; IL DIVANO DI WITTY ELISA E CIRO - Originals Backstage | Witty TV; Uomini e Donne, si alzano tutti e vanno via: la protesta in studio nel finale di stagione. Cosa è successo (e come ha reagito Maria); Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Nessuno può mettere Gemma in un angolo, è lei la vera Diva.

IN ESCLUSIVA: la vendetta di Elisa è finalmente arrivata Abbiamo incontrato la coppia nata a #UominieDonne per un’intervista super esclusiva… Ma quindi… tra loro come stanno andando le cose? Scopritelo QUI x.com

Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante: Basta falsità sul nostro rapportoDalle incomprensioni ai tira e molla, fino a una storia d'amore che oggi sembra procedere a gonfie vele. A raccontare il loro momento felice sono stati Sebastiano Mignosa e Elisabetta Gigante? che, in ... comingsoon.it

[SPOILER] Uomini e Donne: anticipazioni dal 4 all'8 maggio! Nuova coppia e incerto il trono classico reddit

Uomini e Donne, il vero problema non è il trash, ma l'impagliatura dei sentimenti da parte di Maria De FilippiPier Silvio Berlusconi si è complimentato pubblicamente con Maria De Filippi per il successo di Amici e, immagino, anche per tutte le altre produzioni che rappresentato la spina dorsale della progra ... corriere.it