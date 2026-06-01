Uomini e Donne | Problemi con Alessio per colpa di Rosanna poi Debora si smentisce

Da movieplayer.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Debora Bragetti ha smentito le voci di una crisi con Alessio Pili Stella, dopo aver accusato Rosanna Siino di aver causato tensioni tra i due. In un chiarimento, ha precisato che le tensioni non sono legate a Rosanna, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi dello smentimento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan, che avevano ipotizzato problemi tra i due.

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Dopo aver attribuito a Rosanna Siino alcune tensioni nate con Alessio Pili Stella, Debora Bragetti torna sui suoi passi e chiarisce quanto accaduto, spegnendo le voci di una possibile crisi nella coppia. Nuovo colpo di scena tra gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle scorse ore Debora Bragetti aveva raccontato di vivere un momento complicato con Alessio Pili Stella a causa delle presunte interferenze di Rosanna Siino. Dichiarazioni che hanno rapidamente acceso il dibattito sui social. A sorpresa, però, la dama è intervenuta nuovamente per ridimensionare la vicenda, spiegando che la situazione sarebbe stata ingigantita e rassicurando tutti sullo stato della sua relazione con Alessio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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