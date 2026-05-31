Uomini e Donne Debora e Alessio si sono lasciati a causa di Rosanna? Lei interviene

Debora e Alessio si sono lasciati, secondo quanto riferito, a causa di Rosanna. La donna coinvolta ha poi preso parola per commentare la situazione. La stagione 2025-2026 di Uomini e Donne si è conclusa con la formazione di diverse coppie nel segmento del Trono over.

Si è conclusa la stagione 2025-2026 di Uomini e Donne, che ha visto la nascita di diverse coppie nel Trono over. Tra queste, la relazione tra Alessio Pili Stella e Debora Bragetti ha attirato l’attenzione, ma ora emergono segnali di crisi legati a Rosanna Siino. Uomini e Donne, Gloria Nicoletti lancia un messaggio ad un discusso cavaliere? Le sue parole Debora e Alessio: un amore in bilico. La storia tra Debora e Alessio è stata contrassegnata da alti e bassi. Nonostante le incertezze iniziali, il cavaliere ha deciso di dedicare una romantica canzone a Debora, sorprendendola durante una registrazione. Tuttavia, i dubbi di Alessio sulla sua fidanzata non sono svaniti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne Debora e Alessio Pilli Stella, una nuova coppia sorprendente

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