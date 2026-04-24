Uomini e Donne | Alessio Pili Stella chatta con Rosanna la reazione di Debora

Nella puntata del 24 aprile, Alessio Pili Stella è stato protagonista di una discussione nello studio dopo aver scambiato messaggi con Rosanna per tre ore. La conversazione ha suscitato reazioni tra i presenti, portando Debora a intervenire durante la puntata. La scena si è sviluppata con Alessio che ha risposto alle domande e alle osservazioni dei partecipanti, creando momenti di confronto tra i protagonisti.

Nella puntata del 24 aprile, Alessio Pili Stella finisce al centro dello studio dopo una chat di tre ore con Rosanna. Debora non ci sta e scoppia il confronto acceso davanti agli opinionisti. Nella puntata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, di Uomini e Donne, condotta da Maria De Filippi, non sono mancati momenti di tensione, con l'attenzione concentrata tutta sulle dame e i cavalieri del Trono Over. In studio, come sempre, presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino Alessio Pili Stella al centro dello studio Protagonista dell'ultimo appuntamento settimanale è stato Alessio Pili Stella, che si è accomodato al centro studio per chiarire la sua posizione dopo una discussione accesa con Debora Bragetti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Uomini e Donne, Trono Over - La discussione tra Alessio e Rosanna

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Alessio Pili Stella. Fred De Palma · LA TESTA GIRA. Preferisco avere i capelli spettinati ma le parole in ordine che viceversa.... . . . . . #lovehaters #justme #ued #smile #mylife facebook