Uomini e donne Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pronti al grande passo

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono pronti a sposarsi, meno di un anno dopo aver iniziato la loro relazione.

Nemmeno un anno dopo l'inizio della loro relazione, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembrano essere pronti al grande passo. Nelle scorse ore l'ex tronista ha infatti pubblicato qualche scatto sui social che ha catturato l'attenzione dei followers. In particolare, ha destato sospetto. 🔗 Leggi su Today.it

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