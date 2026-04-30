UeD Martina De Ioannon auguri speciali per Gianmarco Steri | Ti guardo e mi riconosco

Martina De Ioannon ha rivolto un messaggio di auguri a Gianmarco Steri in occasione del suo compleanno, condividendo parole di affetto e riconoscimento. La relazione tra i due è stata oggetto di attenzione pubblica, e il loro rapporto sembra proseguire senza ostacoli. La pubblicazione ha attirato commenti e reazioni da parte dei follower, interessati agli sviluppi della coppia.

Martina De Ioannon dedica parole speciali a Gianmarco Steri per il suo compleanno, amore a gonfie vele. Durante il trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne in molti erano convinti che avrebbe scelto Gianmarco Steri, lei però fece una scelta diversa. La storia d’amore con Ciro Solimeno è durata circa otto mese e sembravano molto complici, il rapporto però ha preso poi una piega diversa e hanno deciso di dirsi addio. Lei dopo essere tornata single ha rivisto Steri e si è subito resa conto che non era cambiato nulla tra loro. Entrambi hanno provato una fortissima emozione nel rivedersi, hanno quindi deciso di concedersi un’altra possibilità.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri al concerto di Gigi D’Alessio

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