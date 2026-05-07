Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, entrambi partecipanti a Uomini e Donne, sono collegati da un episodio avvenuto nel 2020. Secondo quanto riportato, i due si conoscevano già prima di entrare nel programma, e questa relazione precedente è stata resa nota recentemente. La rivelazione è stata fatta durante una conversazione tra i due, che ha attirato l’attenzione dei fan.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, protagonisti di Uomini e Donne, hanno condiviso un retroscena legato al loro passato che risale al 2020. Durante una breve diretta social, i due hanno raccontato alcuni episodi precedenti alla loro partecipazione al programma, riportando l’attenzione su una conoscenza sfiorata più volte prima dell’esperienza televisiva. Quando si registrano le ultime puntate di U&D 2025-2026 Il primo incontro mai avvenuto tra Gianmarco e Martina. Tutto parte nel 2020, quando un amico di Gianmarco Steri gli mostra la foto di una ragazza, una certa Céline. In quell’occasione, però, la sua attenzione cade su Martina De Ioannon, presente nello scatto.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Gianmarco Steri conosceva già Martina De Ioannon: il retroscena che risale al 2020

Gianmarco steri e Martina de ioannon! L'amore trionfa

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