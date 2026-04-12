Uomini e Donne | Cristina Tenuta avvistata a cena con un cavaliere non è Marco Gaggini

Recentemente sono circolate alcune fotografie che mostrano la protagonista del trono over di Uomini e Donne mentre si trova a cena con un uomo sconosciuto. L’immagine ha attirato l’attenzione dei fan e dei curiosi, riaccendando l’interesse sulla sua vita sentimentale. La donna in questione non è stata vista in compagnia di Marco Gaggini, come si era ipotizzato in precedenza.

Alcune immagini riaccendono l’attenzione su Cristina Tenuta, protagonista del trono over di Uomini e Donne. La dama è stata avvistata a cena con un cavaliere del programma in un contesto lontano dalle telecamere. Gli scatti, condivisi online, mostrano un momento di apparente sintonia che non è passato inosservato. La dama è rientrata in studio per corteggiare Marco Gaggini, ma a quanto pare la loro frequentazione potrebbe già essere terminata. Flavio Ubirti-Nicole Belloni: lei ammette il vero motivo della rottura Le foto della cena fuori da Uomini e Donne. Le immagini ritraggono Cristina Tenuta insieme ad Antonio Marino al Chattanooga Saloon di Roma.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Cristina Tenuta avvistata a cena con un cavaliere (non è Marco Gaggini) Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna per Marco, Elisabetta attacca SebastianoMomenti di forte tensione nel parterre over: Elisabetta punta il dito contro Sebastiano, mentre emergono vecchi retroscena. Uomini e Donne: Cristina Tenuta torna, Elisa furiosa con CiroNuovi colpi di scena a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, nella puntata in onda l’8 aprile su Canale 5.