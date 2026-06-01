Uomini e Donne grande passo per Martina e Gianmarco | forte gesto di lei

Martina De Ioannon ha fatto un gesto forte nei confronti di Gianmarco Steri, con cui sta vivendo un momento importante della loro relazione iniziata nel programma televisivo.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno vivendo un momento significativo della loro relazione “iniziata” a Uomini e Donne. Dopo meno di un anno insieme, i due sembrano essere pronti a compiere un passo importante. Recentemente, l’ex tronista ha condiviso sui social un’ immagine che ha suscitato l’interesse dei fan. Ciro ed Elisa: grande passo di lui e decisione sulla convivenza dopo U&D Un gesto romantico che fa sognare. Oltre alla foto dell’anello, Martina De Ioannon ha postato un video che mostra una proposta di matrimonio di un’altra coppia, accompagnato da una dolce frase sul loro futuro. Questo gesto ha alimentato le speranze dei fan riguardo a un imminente impegno. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne, Trono Classico - Martina non è la scelta di Flavio

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