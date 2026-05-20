Uomini e Donne Elisa e Ciro si separano dopo la scelta | forte gesto di lei

Da anticipazionitv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elisa Leonardi e Ciro Solimeno hanno annunciato la loro separazione dopo aver scelto di interrompere la loro relazione, decisione che sarà trasmessa nell’ultima settimana di maggio 2026 su Uomini e Donne. La coppia ha suscitato discussioni tra i fan e i media, anche dopo aver comunicato la decisione di lasciarsi. La puntata in cui sarà mostrata questa scelta si avvicina, attirando l’attenzione di chi segue il programma e le storie dei partecipanti.

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Ciro Solimeno  ed Elisa Leonardi continuano a far discutere anche dopo la scelta a Uomini e Donne, che andrà in onda nell’ultima settimana di maggio 2026. A pochi giorni dalla fine del percorso, iniziano a emergere le prime indiscrezioni sulla vita dopo il programma, tra distanza geografica, reazioni dei fan e segnali social che non passano inosservati. La rivelazione di Sara Gaudenzi sulla scelta di Ciro Solimeno Uomini e Donne, Elisa e Ciro: i primi giorni dopo la scelta. Dopo l’uscita da Uomini e Donne, Ciro Solimeno e Elisa Leonardi si sono trovati subito ad affrontare una difficoltà concreta: la distanza. Lui a Roma, lei a Catania, con impegni già fissati che li hanno portati a trascorrere i primi giorni separati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Uomini e Donne anticipazioni: Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta

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