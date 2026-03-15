Boga, intervistato da Sky dopo la partita tra Udinese e Juventus, ha detto che Spalletti gli parla spesso durante gli allenamenti e che la squadra lo supporta molto. Ha aggiunto di sentirsi bene e di voler dare il massimo in campo. Le sue parole riflettono il suo stato di forma e il rapporto con i compagni e l’allenatore in questa fase della stagione.

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© Juventusnews24.com - Boga a Sky: «Spalletti mi parla sempre in allenamento e la squadra mi sta aiutando molto. Mi sento bene e voglio dare il massimo»

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