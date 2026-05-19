Alessandra Giudicessa, nota per il suo ruolo nelle commedie con la sorella Valentina, ha recentemente rilasciato dichiarazioni durante un’intervista in cui ha affermato di non sentirsi una ladra, anche se le viene attribuito questo appellativo. La donna ha spiegato che il suo comportamento deriva da necessità piuttosto che da intenzioni criminali. La sua esperienza è stata raccontata nel contesto di una trasmissione televisiva dedicata a storie di vita e vicende personali.

La fama venuta dai ruoli avuti al cinema non pare aver migliorato la loro vita: «I soldi sono finiti subito. Ci siamo ritrovate come prima, anzi, pure peggio. Perché alla fine ci sono arrivate tutte le denunce della gente che, guardando il film, poi si è ricordata che eravamo andate a rubare davvero.». E ha portato altre conseguenze poco piacevoli. «Dove entriamo ci vengono dietro le commesse. Magari vado a accompagnare i miei figli a comprarsi una cosa e ci sono dieci commesse che mi vengono dietro. Lasciano perfino le casse libere e stanno tutte a seguire me. Che poi magari entra un altro e gli porta via tutto. A me viene da ridere ma intanto mi viene da piangere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandra Giudicessa da Come un Gatto in Tangenziale a Belve Crime: «Se mi dicono ladra mi offendo perché non mi sento una ladra, lo faccio per necessità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anteprima Belve Crime - Alessandra Giudicessa - Martedì 19 maggio in prima serata su Rai2

Sullo stesso argomento

Alessandra Giudicessa a Belve Crime: “Non mi sento una ladra, lo faccio per necessità”Martedì 19 maggio Francesca Fagnani torna con un nuovo appuntamento di Belve Crime.

Alessandra Giudicessa rivela senza freni: “Non sono una ladra, lo faccio per necessità. Mia sorella non poteva venire a Belve, perché è ai domiciliari”Alessandra Giudicessa è diventata popolare con la sorella Valentina per il ruolo delle gemelle cleptomani nei film «Come un gatto in tangenziale» di...

Alessandra Giudicessa senza la gemella a Belve Crime: È ai domiciliari. Dai film ai furti veri e l'arresto: Perché non sono una ladra - Il video x.com

Alessandra Giudicessa, da ‘Come un gatto in tangenziale’ a Belve Crime: Vorrei poter tornare indietro e cambiare tuttoA Belve Crime arriva Alessandra Giudicessa, diventata popolare insieme alla sorella Valentina per il ruolo delle gemelle cleptomani in Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani. Un raro caso di ... davidemaggio.it

La vera storia di Alessandra Giudicessa, la gemella di Come un gatto in tangenziale ospite di BelveUna delle gemelle borseggiatrici di Come un gatto in tangenziale racconta a Francesca Fagnani i furti, i processi e l’infanzia difficile ... fanpage.it