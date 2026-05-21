C' è uno sciame d' api all’ingresso della scuola | arrivano i vigili del fuoco

All’ingresso di una scuola di Bolzano si è formato uno sciame d’api, che ha attirato l’attenzione di studenti e insegnanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Questa mattina, in passato, un capriolo era stato avvistato mentre attraversava il cortile di un liceo scientifico di lingua tedesca, transitando tra i ragazzi durante la ricreazione. Entrambi gli episodi hanno suscitato preoccupazione tra chi si trovava nel plesso scolastico.

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