C' è uno sciame d' api all’ingresso della scuola | arrivano i vigili del fuoco
All’ingresso di una scuola di Bolzano si è formato uno sciame d’api, che ha attirato l’attenzione di studenti e insegnanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Questa mattina, in passato, un capriolo era stato avvistato mentre attraversava il cortile di un liceo scientifico di lingua tedesca, transitando tra i ragazzi durante la ricreazione. Entrambi gli episodi hanno suscitato preoccupazione tra chi si trovava nel plesso scolastico.
Dopo il capriolo sceso dalle pendici del Guncina e transitato nel liceo scientifico di lingua tedesca di via Fago a Bolzano durante la ricreazione, nelle scorse ore è stata la volta delle api. La location è sempre la stessa, ovvero una scuola del capoluogo altoatesino: in questo caso parliamo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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