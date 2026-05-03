Torino parapendista rimane impigliato su un albero | l' intervento dei Vigili del fuoco

Sabato pomeriggio a Torino, i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un parapendista rimasto impigliato tra le fronde di un albero. L’uomo aveva perso il controllo della vela durante il volo e si era bloccato tra i rami, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Sabato i Vigili del fuoco hanno soccorso un parapendista rimasto impigliato tra le fronde degli alberi dopo aver perso il controllo della vela. L’intervento è stato effettuato nel primo pomeriggio a Frossasco, provincia di Torino, dagli elisoccorritori del reparto volo Piemonte. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, parapendista rimane impigliato su un albero: l'intervento dei Vigili del fuoco Torino, parapendista rimane impigliato su un albero: l'intervento dei Vigili del fuoco Notizie correlate Leggi anche: Auto rimane in bilico sul ciglio della strada: intervento dei vigili del fuoco Maltempo ad Arezzo, cade un albero al Parco Giotto: intervento dei Vigili del FuocoIntervento dei Vigili del Fuoco di Arezzo all’interno del Parco Giotto, dove a causa del forte vento un grosso cedro è improvvisamente caduto su una... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Meteo, nel weekend esplode il caldo estivo: temperature fino a 28 gradi, inizio maggio con ondate di calore. Torino, parapendista rimane impigliato su un albero: l'intervento dei Vigili del fuocoSabato i Vigili del fuoco hanno soccorso un parapendista rimasto impigliato tra le fronde degli alberi dopo aver perso il controllo della vela. L'intervento è ... lapresse.it Parapendista perde il controllo della vela e rimane impigliato su un albero: l'intervento dei Vigili del fuocoSabato i Vigili del fuoco hanno soccorso un parapendista rimasto impigliato tra le fronde degli alberi dopo aver perso il controllo della vela. L'intervento è stato effettuato nel ... leggo.it