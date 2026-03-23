Se siete appassionati di fumetto italiano e vorreste sapere di più sulla sua storia e le sue influenze, a Lucca sta arrivando una mostra speciale che fa il caso vostro. Dall’Italia alla regione balcanica, un ideale viaggio per omaggiare il fumetto italiano: ha preso il via la mostra FUMETTO MADE IN ITALY. Generazioni ospitata al Museo della Jugoslavia di Belgrado. Visitabile fino al 30 giugno, è curata da Gianni Bono e Giovanni Russo ed è organizzata da Lucca Crea, Fumo di China e Istituto Italiano di Cultura di Belgrado con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado. L’esposizione nasce per esplorare le principali opere e riviste che hanno segnato l’evoluzione della Nona Arte in Italia, particolarmente apprezzata in Serbia, per arrivare a incontrare gli editori che, oggi, propongono ai lettori serbi le opere italiane. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - A Lucca arriva una mostra, imperdibile, sulla storia del fumetto italiano

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