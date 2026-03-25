L'università di Roma si conferma al primo posto in Italia per le discipline di Lettere classiche e Storia antica, secondo la classifica QS. È il sesto anno consecutivo che ottiene questa posizione. Tra le università italiane, si colloca al terzo posto tra quelle europee per numero di atenei presenti nel ranking. La classifica valuta le performance accademiche e l’impatto internazionale delle istituzioni.

L'università romana mantiene il primato per il sesto anno di fila. Tra le eccellenze italiane anche il Politecnico di Milano, sesto al in Architettura, l’Università Bocconi, nona in Marketing e la Scuola Normale Superiore di Pisa, decima in Lettere classiche e Storia antica L’Università La Sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Classifica Università Qs, La Sapienza di Roma 1° in Lettere classiche e Storia antica, Italia 3° tra paesi Ue per numero atenei

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