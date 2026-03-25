L’Italia scala la classifica globale delle università | settima al mondo e terza nell’Ue Sapienza sempre prima per Lettere classiche

L’Italia si posiziona settima nella classifica mondiale delle università e terza in quella europea, secondo la classifica annuale di Qs-Quacquarelli Symonds. La Sapienza si conferma prima in Italia nel settore delle Lettere classiche. La graduatoria valuta vari aspetti delle università, tra cui ricerca, reputazione accademica e rapporti con il mondo del lavoro.

L’Italia guadagna posizioni e punti nella classifica internazionale della formazione universitaria, stilata ogni anno da Qs-Quacquarelli Symonds, società di analisi globale della formazione universitaria globale. Il rapporto QS World University Rankings by Subject, giunto alla 16esima edizione, analizza in modo indipendente oltre 21mila programmi accademici in più di 1.900 università in oltre 100 Paesi, coprendo 55 discipline e cinque grandi aree di studio: Arti e scienze umane, Ingegneria e tecnologie, Scienze della vita e medicina, Scienze naturali, Scienze sociali, economiche e manageriali. L’Italia passa da 56 a 60 università nella classifica globale di Qs. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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