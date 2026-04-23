Ricerca formazione e innovazione | accordo tra il Dipartimento di Farmacia dell’Unisa o e il Consorzio Sociale Valle dell’Irno

Il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno ha firmato un accordo con il Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, un’azienda speciale che si occupa di servizi sociali e socio-sanitari nei Comuni della zona. La collaborazione prevede attività congiunte di ricerca, formazione e innovazione, con l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi nel settore. L’intesa mira a rafforzare i rapporti tra il mondo accademico e il territorio locale.

Il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno ha approvato la stipula di un accordo di collaborazione scientifica e istituzionale con il Consorzio Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, l’azienda speciale consortile che gestisce i servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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