La sfida dell' artigianato agrigentino | tra eccellenze mondiali e il cappio del fisco da record

L’artigianato di Agrigento si distingue per le sue eccellenze riconosciute a livello internazionale, con botteghe che lavorano metalli e tessuti in modo tradizionale. Tuttavia, molte di queste attività operano in silenzio, spesso fuori dalla vista dei passanti, e si trovano ad affrontare difficoltà legate alla pressione fiscale. La provincia vede una presenza diffusa di artigiani che continuano a mantenere vive tecniche secolari, nonostante le sfide economiche.

Esiste una Agrigento che non dorme, che non aspetta e che, nel silenzio di botteghe spesso invisibili agli occhi dei passanti, plasma il metallo e intreccia fili di cotone fino a farli diventare tesori. È un mondo fatto di segreti tramandati sottovoce, dove il tempo sembra essersi fermato per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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