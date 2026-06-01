Il match tra Union Brescia e Ascoli si giocherà martedì 2 giugno alle 21:15, valido come ultimo atto dei playoff di serie C. La sfida determinerà quale delle due squadre accederà alla serie B nella prossima stagione. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono disponibili, ma non sono stati forniti pronostici ufficiali. La partita chiuderà il percorso dei playoff di quest’anno.

Ultimo atto dei playoff di serie C e una tra Union Brescia e Ascoli andrà a completare l’organico della serie cadetta nella prossima stagione. Le rondinelle sono venute fuori alla distanza, costruite da mister Corini con una forte intelaiatura difensiva venuta fuori anche durante la stagione regolare. Nei playoff la squadra ha incassato appena 1 gol in 4 gare, vincendo senza troppi problemi sia contro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Brescia-Ascoli (playoff martedì 02 giugno 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici

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