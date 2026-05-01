Sabato 2 maggio alle 15:30 si disputa l'incontro tra Union Berlin e Colonia nella penultima giornata di Bundesliga. L’Union Berlin, allenata da Eta, riceve in casa il Colonia, guidato da Wagner, in una partita che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica finale. Entrambe le squadre cercano punti per consolidare la loro posizione in zona salvezza, dato che mancano solo tre turni alla conclusione del campionato.

Sfida salvezza a 3 giornate dalla fine della Bundesliga con l’Union Berlin di Eta che affronta in casa il Colonia di Wagner. Gli Eisernen devono ancora trovare la prima vittoria con il nuovo tecnico, che nel frattempo ha registrato 2 KO in altrettante gare con 5 gol subiti e appena 2 segnati. Il margine sul terzultimo posto è rassicurante ma servono almeno 3 punti per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Union Berlin-Colonia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

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