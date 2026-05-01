Union Berlin-Colonia sabato 02 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Sabato 2 maggio alle 15:30 si gioca l'incontro tra Union Berlin e Colonia nella penultima giornata della Bundesliga. La partita si tiene allo stadio di casa dell’Union Berlin, che insegue punti utili per la salvezza. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e si attendono pronostici e quote delle scommesse prima del fischio d’inizio. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase finale del campionato.

Sfida salvezza a 3 giornate dalla fine della Bundesliga con l’Union Berlin di Eta che affronta in casa il Colonia di Wagner. Gli Eisernen devono ancora trovare la prima vittoria con il nuovo tecnico, che nel frattempo ha registrato 2 KO in altrettante gare con 5 gol subiti e appena 2 segnati. Il margine sul terzultimo posto è rassicurante ma servono almeno 3 punti per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Union Berlin-Colonia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Union Berlin-Colonia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza a 3 giornate dalla fine della Bundesliga con l’Union Berlin di Eta che affronta in casa il Colonia di Wagner. Amburgo-Union Berlin (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL’Union Berlin è attualmente in una posizione tranquilla ma non troppo, e cerca punti nella trasferta sul campo del neopromosso Amburgo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Union Berlino-Colonia Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Bundesliga; Marie-Louise Eta, la prima donna ad allenare in Bundesliga: Non sono una trovata pubblicitaria; Amburgo - Union Berlino in Diretta Streaming | DAZN IT; Bundesliga, sabato chiave per la Champions: sfide pesanti a Hoffenheim e Leverkusen. Bundesliga 2025-2026: Union Berlino-Colonia, le probabili formazioniLa squadra dell'allenatrice Marie-Louise Eta affronta in casa gli uomini guidati da René Wagner: calcio d'inizio alle 15.30. sportal.it Pronostico Union Berlino vs Colonia – 2 Maggio 2026Nel cuore della Bundesliga, il 2 Maggio 2026 alle 15:30, lo Stadion An der Alten Försterei farà da cornice alla sfida tra Union Berlino e Colonia. Un ... news-sports.it