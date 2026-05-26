Union Brescia-Salernitana playoff mercoledì 27 maggio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Grande equilibrio al Rigamonti

Da infobetting.com 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La partita tra Union Brescia e Salernitana si è conclusa con un pareggio di 1-1, grazie a un gol di Crespi nel recupero. La gara si è svolta al “Rigamonti” ed è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre. L’incontro di ritorno, in programma mercoledì 27 maggio 2026 alle ore 20:00, deciderà quale squadra accederà ai playoff per la promozione in Serie B, sfidando tra Ascoli e Catania. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e i convocati.

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Il gol di Crespi in pieno recupero ha permesso all’Union Brescia di Corini di strappare l’1 a 1 sul campo della Salernitana e rinviare tutto alla gara odierna, che deciderà chi andrà a giocarsi la B contro Ascoli o Catania. Una gara complicata per le rondinelle, che sono passate in svantaggio ad inizio ripresa ma hanno saputo tenere il pallino del gioco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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