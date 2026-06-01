Unica Reti distribuisce 4 milioni di euro ai Comuni soci | Dividendo più elevato nei 24 anni di attività

Unica Reti ha distribuito 4 milioni di euro ai 30 Comuni soci, segnando la quota più alta in 24 anni di attività. Durante l’assemblea annuale, sono stati approvati il bilancio d’esercizio 2025 e i rendiconti delle attività svolte. La società gestisce le reti idrico e del gas nei Comuni di Forlì-Cesena. La distribuzione di dividendi più elevata si inserisce in un quadro di risultati positivi registrati nell’ultimo anno.

Nei giorni scorsi si è svolta l’annuale assemblea dei soci di Unica Reti, durante la quale sono state rendicontate le attività svolte ed è stato approvato il bilancio d’esercizio 2025 della società patrimoniale delle reti idrico e gas dei 30 Comuni di Forlì-Cesena. “I numeri - si legge in una. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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