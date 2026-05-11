Bilancio 2025 dello Ior 51 milioni di euro di utile 24 milioni di dividendo al Papa

L’Istituto per le Opere di Religione ha pubblicato i dati relativi all’utile del 2025, che ammonta a 51 milioni di euro. Parte di questa cifra, 24 milioni di euro, sarà destinata come dividendo al Papa. Il bilancio evidenzia un incremento rispetto all’anno precedente e si riferisce alla gestione finanziaria dell’istituto nel corso dell’anno appena concluso. I dettagli sono stati ufficialmente comunicati dall’istituto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’Istituto per le Opere di Religione, più noto come Ior o Banca Vaticana, ha reso noti i risultati di esercizio del 2025. L’Istituto ha realizzato un utile di 51 milioni di euro al netto delle spese e delle tasse. Una crescita netta rispetto al 2024, dovuta anche a un aumento della raccolta della clientela. Di questo utile, circa la metà, 24 milioni, andranno direttamente alla persona del Papa, che aumenterà di quasi tre quarti il ricavato dalle attività della banca vaticana rispetto al 2024. Il bilancio dello Ior. I dati fondamentali del bilancio dello Ior del 2025 sono: una crescita molto rapida degli utili, arrivati a 51 milioni di euro netti, in aumento del 55,5%;.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bilancio 2025 dello Ior, 51 milioni di euro di utile, 24 milioni di dividendo al Papa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ior, utile record nel 2025: 51 milioni e dividendo al Papa in forte crescitaL’Istituto per le Opere di Religione (Ior) chiude il bilancio 2025 con risultati record: utile netto a +55,5%, raccolta in crescita e oltre 24... Leggi anche: Lo Ior può sorridere: "51 milioni di utile nel 2025" Argomenti più discussi: I conti dello Ior, a Papa Leone un mega dividendo da 24,3 milioni; Vaticano, SGIR liquida i BOT: cassa in rialzo e affitti record; Giorgetti fa sorridere papa Leone XIV grazie agli incassi dei Bot della immobiliare controllata dallo IOR; Liquidità a 3,5 milioni per SGIR: il Vaticano scarica i Bot e rafforza la cassa. Il bilancio dello Ior: Cinquantuno milioni di euro di utile netto nel 2025, al Papa dividendo di 24,3 dlvr.it/TSTZRb x.com Bilancio 2025 dello Ior, 51 milioni di euro di utile, 24 milioni di dividendo al PapaLo Ior ha pubblicato i dati del bilancio del 2025, registrando un utile operativo di 51 milioni di euro, di cui più di 24 andranno al Papa ... quifinanza.it