Ungheria alle urne è sfida Orbán-Magyar Così il voto può cambiare l’Europa e la guerra Russia-Ucraina

Oggi in Ungheria si svolgono le elezioni politiche che vedono contrapposti Viktor Orbán e Péter Magyar. La consultazione riguarda il rinnovo del Parlamento e, di conseguenza, la guida del paese. L’esito delle urne potrebbe influenzare le posizioni nazionali sulla politica europea e sulla gestione del conflitto tra Russia e Ucraina. La comunità internazionale osserva con attenzione le votazioni di Budapest, che potrebbero segnare una svolta nel panorama politico locale.

Viktor Orbán o Péter Magyar? L’Ungheria va oggi, 12 aprile, al voto per decidere il suo futuro politico, e l’Europa e il mondo guardano a quel che accade a Budapest col fiato sospeso. Si decide tutto in 13 ore. Le urne sono aperte dalle 6 di questa mattina sino alle 19 di questa sera, domenica 12 aprile. I cittadini ungheresi adulti (poco meno di 8 milioni di persone) sono chiamati a votare per eleggere il nuovo Parlamento, dove si faranno i giochi per il governo chiamato a guidare il Paese per i prossimi quattro anni. Tecnicamente, quindi, gli elettori dovranno votare per il deputato della propria circoscrizione e per una lista nazionale....🔗 Leggi su Open.online

Ungheria al voto, si aprono i seggi: Magyar sfida Orbán e l’Europa resta in attesaSi sono aperti alle 7 i seggi in Ungheria, in una giornata elettorale che va ben oltre i confini nazionali e tiene con il fiato sospeso l’intera...

Leggi anche: Ungheria verso il voto: la difficile sfida di Magyar a Orban