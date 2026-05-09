Ungheria Magyar presta giuramento | è il nuovo premier

Péter Magyar ha prestato giuramento come nuovo primo ministro dell’Ungheria, sostituendo Viktor Orbán dopo 16 anni di governo. Magyar è il leader del partito di centro-destra filo-europeo Tisza. L’insediamento ufficiale si è svolto in un cerimoni a Budapest, con la presenza di rappresentanti politici e funzionari dello Stato. La nomina segna un cambio di leadership nel paese, che si prepara a un nuovo capitolo politico.

Péter Magyar, leader del partito di centro-destra filo-europeo Tisza, ha prestato giuramento come primo ministro dell’Ungheria, segnando la fine ufficiale dei 16 anni di potere di Viktor Orbán. “Giuro che sarò fedele all’Ungheria e alla sua costituzione, rispetterò le sue leggi e le sosterrò insieme agli altri, e svolgerò i miei doveri di primo ministro a beneficio della nazione ungherese. Che Dio mi aiuti!”, ha detto durante la cerimonia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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