Un soggetto civico chiamato ’Todi Ora’ si è costituito con l’intento di promuovere una discussione partecipata sul futuro della città. L’organizzazione si propone come uno spazio aperto per confronti e proposte riguardanti lo sviluppo e le trasformazioni urbanistiche, sociali ed economiche del territorio. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità operative o sui membri coinvolti. La nascita di questa iniziativa mira a coinvolgere cittadini e stakeholder in un percorso condiviso di riflessione e pianificazione.

TODI – È un soggetto civico che nasce con l’obiettivo di contribuire a costruire una nuova idea di Todi, uno spazio aperto di confronto, proposte e discussione sul futuro della nostra comunità. Si chiama Todi Ora e, nelle scorse settimane, ha lanciato un questionario aperto a tutte le cittadine e i cittadini tuderti, attraverso il quale sono state raccolte idee, opinioni e suggerimenti per favorire lo sviluppo della città e migliorare la qualità della vita del territorio. Un soggetto che – c’è da scommetterci – si prepara ad affrontare al meglio la prossima tornata elettorale. Più di 500 le persone che hanno risposto al sondaggio, più di 1200 le proposte raccolte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un’altra idea di città". Così nasce ’Todi Ora’

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