Peppe Iodice commosso da Mara Venier | Napoli è fondamentale Non esiste un' altra città così

Dopo la vicenda Mammuccari, Peppe Iodice è tornato a Domenica In per parlare del suo film che sta sbancando al botteghino. Intervistato da Mara Venier, il comico napoletano ha parlato di come è nata la pellicola che lo vede protagonista e del ruolo fondamentale che hanno giocato la sua famiglia e Napoli. “Ho fatto il film perché me lo ha detto mia moglie. Da circa dieci anni tutti mi dicevano di fare un film, ma io non volevo. Poi, l'ho fatto per far contenta lei. Il film è tutto dedicato a lei. Stiamo insieme da 23 anni, 20 di matrimonio ad agosto. Nel film ci sono anche le nostre due figlie che si chiamano, anche nel film, Sofia e Gloria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Domenica In, anticipazioni del 22 marzo: Mara Venier ospita (di nuovo) Peppe IodiceMara Venier è pronta a tornare con una nuova puntata di Domenica In: l’appuntamento è per il 22 marzo, come sempre dalle 14.

Domenica In, Mammuccari a Mara Venier: "Abbiamo ospiti più importanti. Tre minuti e caccialo via Peppe Iodice"In queste ore sui social scorrono le immagini dello scambio di battute tra Teo Mammuccari e Peppe Iodice a Domenica In.

Altri aggiornamenti su Peppe Iodice

Temi più discussi: Peppe Iodice sulla polemica con Mammucari: Mi interessa solo il film; Mara Venier, la verità sulla lite con Teo Mammucari: Mai detto o me o lui, però...; Film ritirato dopo 48 ore: Teo Mammucari risponde alle accuse di Peppe Iodice; Abbiamo ospiti più importanti, due domande e mandalo via. Il suo film al cinema lo tengono due giorni: Mammuccari imbarazza Peppe Iodice a Domenica In. Venier: Mi fischiano le orecchie.

Peppe Iodice torna da Mara Venier, nessuna polemicaLa conduttrice: Ti abbiamo portato fortuna. Il comico: Stanno vedendo tutti il film, sembra una partita del Napoli ... napoli.repubblica.it

Peppe Iodice, colpo di grazia a Teo Mammucari: il debutto al cinema lascia tutti senza paroleDopo lo spiacevole episodio a Domenica In con Teo Mammucari, Peppe Iodice ha debuttato al cinema con il suo film Mi batte il corazon e i dati sono sorprendenti ... libero.it

"Peppe ti abbiamo portato fortuna: sei primo in classifica". Mara Venier accoglie così Peppe Iodice tornato a Domenica In dopo l'episodio con Teo Mammucari. Stavolta un'intervista senza disturbatori. Di Mammucari neanche l'ombra. Una bella soddisfazione p facebook

Peppe Iodice e l'amore di Napoli e per Napoli: le parole dell'attore per la città e per i napoletani sono straordinarie #peppeiodice #napoli x.com