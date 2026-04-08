Molo Clementino per Altra Idea di Città Daniele Silvetti non deve arretrare ma la sua maggioranza è in crisi Ne prenda atto

Altra Idea di Città conferma il proprio rifiuto al progetto di banchinamento del Molo Clementino, posizione espressa fin dal 2019 con la presentazione di una delibera. La maggioranza che sostiene il progetto appare in difficoltà, secondo quanto dichiarato dal gruppo. La questione riguarda un intervento di riqualificazione sulla zona portuale, che ha suscitato opposizioni e discussioni tra le forze politiche coinvolte.

ANCONA – Altra Idea di Città ribadisce il proprio no al banchinamento del Molo Clementino. D’altro canto, sono stati i primi e gli unici a sostenere questa posizione sin dalla presentazione della delibera numero 50 del 2019 che ha dato il via all’intero iter utile alla possibile costruzione di un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiANCONA – Attraverso un documento firmato, assessori e consiglieri di maggioranza della sindacatura Silvetti hanno rinnovato la propria fiducia e il...

Daniele Silvetti ribadisce il proprio No al banchinamento del Molo Clementino: «Ancona non è Miami»ANCONA – Con un post su Facebook il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ribadisce la propria contrarietà al banchinamento del Molo Clementino per...

Temi più discussi: Anche la Regione preoccupata sul Molo Clementino: verificare rischi per la salute; Ciccioli (FdI) sul Molo Clementino: Larga parte della città favorevole al progetto: niente polemiche, ma un serio confronto; Flash mob in porto. Grandi navi al Clementino, in duecento per dire no. Mancano Pd e 5 Stelle; Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: Il parere finale è la bussola.

L'appello di Andrea Nobili (Avs): «Il Pd Ancona riveda la propria posizione sul banchinamento del Molo Clementino»Il capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Assemblea legislativa chiede agli amici del Partito Democratico cittadino di fare un passo indietro rispetto alla loro idea di volerlo banchinare per trasfo ... anconatoday.it

Vice sindaco Ancona, 'su molo Clementino è dirimente il parere del ministero'Oggi c'è una procedura in corso al Ministero e ritengo sarà dirimente su quel progetto a prescindere dal nostro volere politico. (ANSA) ... ansa.it

Il Pd scarica sul Ministero il caso Molo Clementino: «Il parere finale è la bussola» - facebook.com facebook

Caterina Di Bitonto (Ev) sul Molo Clementino: «Spero che al Ministero non arrivino solo le urla disperate di un eurodeputato non ascoltato da un sindaco» x.com