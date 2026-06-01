In occasione del 2 giugno, si celebra l’anniversario degli ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica. Per l’occasione, ai Fori Imperiali sono state esposte le bandiere di Italia, Nato, Onu e Unione europea. La cerimonia coinvolge eventi ufficiali e manifestazioni pubbliche in tutto il Paese. La giornata ricorda il passaggio dalla monarchia alla Repubblica e la storia di libertà istituzionale. La commemorazione si svolge con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

Roma, 1 giugno 2026 – La bandiera tricolore assieme a quella della Nato ai Fori Imperiali, oltre a quelle dell’Onu e dell’Unione europea. I dispositivi antidrone e le nuove generazioni di velivoli elettronici, i palombari e i sistemi utilizzati dai cacciamine, che potrebbero essere impiegati in una futura missione nello Stretto di Hormuz. Ma anche l’incognita sulle modalità della sfilata dei volontari del servizio civile. In una delle fasi di crisi internazionali più delicate di storia repubblicana, la Difesa si prepara alla parata di di domani a Roma, il cui titolo scelto per la cerimonia quest’anno sarà: ‘80 anni di Repubblica, ottant’anni al servizio del Paese’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La festa del 2 giugno. Ottanta anni di repubblica. Una lunga storia di libertà

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2 GIUGNO: 80 ANNI DI REPUBBLICA.

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