Una ragazza italiana di 20 anni è morta in Portogallo

Una ragazza italiana di 20 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Caldas da Rainha, cittadina di circa 50mila abitanti a nord di Lisbona. La polizia locale ha avviato le indagini e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. La ragazza era residente da alcuni mesi nella cittadina portoghese. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

Una ragazza italiana di 20 anni, Sofia B., è stata trovata morta in casa a Caldas da Rainhain, cittadina di circa 50mila abitanti poco più a nord di Lisbona, in Portogallo. Le cause sono ancora da accertare. La giovane, originaria di Palermo, è stata trovata senza vita ieri sera, domenica 31. 🔗 Leggi su Today.it

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