Tragedia in Portogallo palermitana di 20 anni in Erasmus trovata morta in casa
Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione in Portogallo. La ragazza, in Erasmus, è stata trovata senza vita in casa, ma le cause del decesso non sono ancora note. La polizia locale sta indagando sull’accaduto. La famiglia ha già informato le autorità italiane e portoghesi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sulle circostanze della morte.
Una tragedia al momento avvolta dal mistero. In Portogallo è morta una studentessa palermitana di 20 anni, Sofia Barillà le sue iniziali. La ragazza stava trascorrendo sei mesi di Erasmus a Caldas da Rainha.Ieri sera, 31 maggio è stata trovata senza vita nel suo appartamento. I motivi del decesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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