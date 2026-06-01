Tragedia in Portogallo palermitana di 20 anni in Erasmus trovata morta in casa

Notizia in breve

Una studentessa di 20 anni di Palermo è stata trovata morta nella sua abitazione in Portogallo. La ragazza, in Erasmus, è stata trovata senza vita in casa, ma le cause del decesso non sono ancora note. La polizia locale sta indagando sull’accaduto. La famiglia ha già informato le autorità italiane e portoghesi. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sulle circostanze della morte.