Si chiamava Federico La Cioppa il 18enne trovato morto vicino al suo scooter in via Volta
Un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita nelle prime ore di domenica in via Volta, a Pescara, vicino al suo scooter. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e le indagini sono in corso. La vittima, identificata come Federico La Cioppa, non ha riportato segni evidenti di violenza o traumi visibili. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso.
Si chiamava Federico La Cioppa il ragazzo di 18 anni ritrovato morto in via Volta a Pescara vicino al suo scooter all'alba di domenica 10 maggio.Dopo una serata in un locale cittadino insieme agli amici, il 18enne stava facendo rientro a casa.Ma, a causa di quello che sembra essere un incidente.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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